Aprenda cómo elegir el mejor alimento para su animal de compañía

En ese sentido, “es importante considerar no suministrar huesos, comida en mal estado, cruda o de marca no reconocida, por lo que se debe revisar que el alimento que vamos a comprar tenga registro ICA”, añade Manrique López. Además, es importante tener en cuenta que en función del precio existen diversas calidades y condiciones como su edad o su estado de salud, porque algunos pueden estar enfocados a animales que padecen alergias, problemas comportamentales, renales, del hígado o metabólicos, por ejemplo, aunque de ser así, lo más recomendable es consultar a su veterinario de confianza.

Entonces, para seguir una ruta en la elección de la alimentación hay que seleccionar primero la etapa fisiológica del animal (si es cachorro, adulto o geriátrico), coincide la médica veterinaria con especialización en gastroenterología y nutrición clínica, profesora de la Universidad de Antioquia, Natalia Gil, y lo siguiente es revisar la tabla nutricional: “Lo primero es saber leer una tabla de ingredientes para poder saber si me están vendiendo un buen producto o no y por ende también saber por qué es más costoso o por qué no, ya que ‘más caro’ no necesariamente significa ‘mejor’”.