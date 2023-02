$!Así puede sumarse a la lucha contra el maltrato animal en Bucaramanga

A diario, los rescatistas tanto independientes como los que hacen parte de fundaciones que dan refugio a los peludos abandonados, reportan alrededor de 15 casos diarios de maltrato animal y tenencia irresponsable.

En ese entonces el diagnóstico apuntaba a una amputación de su pata, pero con el cuidado amoroso de los rescatistas, liderados por Alejandra Prada, ‘Galleta’ se recupera con un mejor pronóstico y todo parece indicar que no perderá su patita.

Hay que denunciar

“Cuando les digo que nos apoyemos en las autoridades la mayoría de los ciudadanos me dicen que no hay una atención pronta sobre el tema”, asegura Alejandra Prada.

De acuerdo con la Ley 1774 de 2016, la Policía Nacional tiene la obligación de atender casos de maltrato y de tenencia no responsable.

Y establece que quien maltrate a un animal incurrirá en multas de 5 a 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMMLV), y quien le cause la muerte o lesiones graves pagará una pena de prisión entre 12 a 36 meses, una inhabilidad especial de 1 a 3 años para ejercer la profesión, oficio, comercio o tenencia que tenga relación con animales y una multa de 5 a 60 SMMLV.

Sin embargo, los entes administrativos y policiales señalan que existe una priorización de la atención y que es importante trabajar también en la prevención.

“La ciudadanía tiene una percepción de que no hay una atención o de que no hay una atención oportuna porque al ser un tema tan sensible pues la ciudadanía lo percibe como un tema de atención urgente, como si hubiese un herido. Cuando recibimos ese tipo de anuncios lo que solemos hacer es asignar una prioridad de acuerdo con la naturaleza de esas denuncias”, dice a su turno Esteban Nicolás Álvarez, inspector de Policía de Protección a la Vida.