Buscan recursos para salvarle la vida a perrito atropellado en Piedecuesta

El animalito, que al parecer tiene unos ocho años, fue atropellado por un vehículo hace una semana en una vía de Piedecuesta. El conductor que lo arrolló huyó y no lo auxilió.

Jean Maikol, un transeúnte que pasaba por el lugar, se dio cuenta de la situación, no dudo en hacerse cargo.

De inmediato lo llevó a la veterinaria, en donde lo hospitalizaron, le tomaron unas radiografías y se dieron cuenta que tenía una fractura en la columna que además le compromete la médula. Los médicos veterinarios le sugirieron a su rescatista la eutanasia.

Edna López, abogada y activista, quien conoció el caso relató que Jean Maikol quiso darle una segunda oportunidad al perrito, por lo que decidió arriesgarse a operarlo, sin embargo la cirugía es costosa.

"Varias personas nos hemos unido para darle una oportunidad de vivir, no nos aseguran que volverá a caminar pero al menos no va a tener dolor y podrá tener una mejor calidad de vida. La cirugía cuesta entre $2 y $3 millones, dinero que no tenemos, por eso acudimos a la solidaridad de los santandereanos", expresó Edna.

Mientras tanto, 'Peludito' se esncuentra en un hogar de paso, el jueves tiene una valoración con el ortopedista que lo operará.

Para lograr reunir los recursos necesarios, Jean Maikol hizo una rifa que juega el próximo sábado. Sin embargo, con ello no alcanza a reunir ni la mitad del valor de la intervención.

Si usted quiere unirse a esta causa y darle una segunda oportunidad a 'Peludito' puede enviar sus aportes a la cuenta de Nequi 3015358638.

"El perrito estaba en situación de abandono, nadie lo ha reclamado y lo que queremos es garantizarle una vejez digna", puntualizó Edna.