El animal no presentaba síntomas. Sin embargo, entró en cuarentena donde se le practicaron diferentes pruebas hasta que esta dio negativo. Cabe resaltar que su dueña, Yvonne Lee Chow de 60 años, había marcado positivo en la prueba de contagio por COVID-19.

Además, explica que aunque exista el coronavirus canino (exclusivo de perros) o coronavirus felino (exclusivo de gatos), no se ha demostrado que estos tengan algún tipo de relación con el COVID-19. Siendo ambos, en la mayoría de los casos, letales para el animal.

Su dueña, Lee Chow, ya se había recuperado del contagio y no permitió que se le practicara la autopsia por lo que no fue posible determinar las causas de la muerte del perro.

Pese a que la OMS anunció que el caso del perro de Lee Chow sería el único en el mundo, reiteró que aún no existe prueba de que los animales de compañía se contagien o transmitan el COVID-19 a los humanos.

Esta situación generó que en China se comercializara la venta de tapabocas y zapatos para perros. La WSAVA, recomendó evitar el uso de estos tapabocas pues puede provocar pánico en el animal.

Tanto la OMS, como la WSAVA y Navarro concuerdan en que, si bien no se ha comprobado que los animales de compañía transmitan el virus, es importante que las personas que se encuentren contagiadas tengan precauciones en el contacto con sus mascotas.

La WSAVA, por medio de su comunicado, recomendó que las personas positivas en COVID-19 limitaran el contacto directo con los animales, incluyendo caricias, acurrucarse, ser besados o lamidos y compartir comida. Limitarlo, no evitarlo.

En adición, aseguraron que si la persona necesita cuidar de su mascota o estar rodeado de animales mientras se encuentra enfermo, debe asegurarse de mantener buenas prácticas de higiene mientras está en contacto con sus mascotas, como: lavarse las manos antes y después de tocarles y usar una máscara facial. Navarro, por su parte, recomienda buscar sitios y horarios adecuados para llevar al animal a hacer sus necesidades sin correr el riesgo de infectar a alguien.

¿Si mi perro o mi gato tienen contacto con alguien enfermo me puedo contagiar?

Respecto a esta pregunta la WSAVA, reiteró que existe evidencia limitada que pueda comprobar que los animales de compañía se infecten, propaguen o se enfermen de COVID-19. De igual forma, expresaron que este tema es de rápida evolución por lo que la información se actualizará tan pronto esté disponible.

