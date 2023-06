$!¿Cómo enseñarle a un niño a convivir con una mascota?

Sin embargo, hoy, si la película se analiza concienzudamente, no es más que el reflejo de una mala gestión por parte de los adultos implicados y una excusa para poner sobre la mesa un debate del que poco se ha hablado y que abre una serie de incógnitas al respecto: ¿Los niños deberían o no estar cerca de los animales de compañía? ¿Tienen la capacidad de hacerse cargo de otro ser? ¿A qué edad sería ideal el primer acercamiento del uno con el otro?, entre muchas otras.

Interacción de los niños con los animales de compañía

También coinciden en que es indispensable considerar la edad del niño , ya que se recomienda que tenga mínimo siete años al momento de convivir con un gato o un perro, ya que un niño de menos edad, aún se encuentra en una etapa de desarrollo y exploración, aunque independiente de ese factor, o sea, incluso en niños mayores de siete años siempre debe hacerse bajo supervisión y tutela de los padres, debido a que los animales de compañía son seres sensibles y cualquier tipo de manipulación inadecuada conlleva sufrimiento o maltrato, así que no se deben dejar solos y no se deben permitir las manipulaciones invasivas, apunta Manrique.

Es decir, es recomendable la interacción de los niños con los animales de compañía, pero teniendo en cuenta medidas de precaución que posibiliten el bienestar animal y la seguridad de los menores de edad, ya que según los expertos, no solo Heredia sino también Wendy Arcila Ruiz psicóloga especialista en salud mental de niños, niñas y adolescentes, y Fredy Manrique, médico veterinario especialista en comportamiento clínico animal, esa interacción le va a permitir a esos seres humanos en formación aprender el respeto por el otro, desarrollar su empatía, fortalecer sus habilidades sociales, expresar sus emociones y su ternura. Mejora su sentido de la responsabilidad, e incluso, mejorar la salud cardiovascular y la de su cerebro.

Otra consideración a tener en cuenta son las agresiones que pueden llegar a presentarse en las que terminan siendo los animales de compañía los villanos, cuando el tema es de falta de control y medidas simples de educación que pueden mejorar la convivencia de los animales de compañía con la familia y en especial con los niños.

Sobre esto, Arcila añade que los adultos supervisen y guíen adecuadamente la relación con el animal de compañía garantiza la seguridad y el bienestar de todos los implicados.

Vea esto: ¿A los perros y a los gatos también les da acné?

“Yo como madre o padre no puedo comprar o adoptar un animal para entregárselo en un 100 % a un niño o una niña y que este se haga responsable, ni siquiera a un adolescente, porque los adolescentes también tienen dificultades para seguir ciertas indicaciones. Entonces, ¿pueden apoyar?, sí, pueden hacerse responsables de diferentes acciones, pero no en un 100 % porque son personas que están en proceso de desarrollo y tener una responsabilidad de tal magnitud puede generar afectaciones mentales y emocionales, tanto en el animal, porque también están sujetos de derechos y son seres sintientes; como en el niño o niña, que empiezan a sentirse frustrados por no ser capaz de cumplir con su tarea”.

En algunas familias, cuando ya los peludos hacen parte de esa familia multiespecie, es importante usar los meses del embarazo para educarlo sobre la inminente llegada del nuevo integrante. ¿Cómo? Poniéndole sonidos de llanto, de cascabeles, dejándolo estar cerca de la panza de la mamá, familiarizándolo con los olores de bebé, y en el mejor de los casos, acercándose a los expertos para tener una guía personalizada sobre el nuevo entorno.