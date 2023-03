$!¿Cómo saber si su mascota debe ir a urgencias?

Si nota que su perro o gato se tambalea o camina de lado a lado debe acudir la veterinaria de emergencia cuanto antes.

Y no se puede negar que ir a emergencias con una mascota puede ser un desafío incluso para los cuidadores más atentos, ya que a veces es difícil detectar cuándo necesita atención de emergencia urgente: ya sea porque no se queja o porque, al contrario, es un peludo consentido que se rehusa a comer porque no ha recibido suficiente atención.

Por eso, puede ser útil saber con anticipación qué signos y síntomas indican que su mascota está experimentando una emergencia de salud: si su perro o gato muestra síntomas o comportamientos que son inusuales para ellos, o de los que no está seguro, debe comunicarse con su veterinario de confianza o con la clínica veterinaria de emergencia más cercana para recibir asesoría.

A continuación, el veterinario Armando Orduz le cuenta cuándo ir a urgencias con su mascota: