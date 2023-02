Convocan a velatón por animales envenenados en Bucaramanga

Durante el mes de febrero se han reportado 21 mascotas envenenadas y la comunidad asegura que estos casos podrían haberse presentado debido al manejo de heces de los animales en el barrio, lo cual, sin embargo, no justifica esta acción criminal contra ellos.

Activistas solicitan a las autoridades campañas pedagógicas contra el maltrato animal y la tenencia responsable de mascotas.

Ante esta preocupante situación, Alejandra Prada, activista y defensora de los animales, señala que “es alarmante lo que está sucediendo en Bucaramanga con el envenenamiento masivo de animales. Lo ocurrido en el barrio Porvenir prende las alertas sobre la intolerancia que hay entre vecinos con la tenencia responsable y el bienestar animal”.

Prada señaló que “las autoridades no están logrando lo que se debe lograr para frenar esto. El fin de semana murieron 10 animales y en lo que va el mes van más de 20. A pesar de que esto salió en los medios de comunicación y la comunidad se está pronunciando, a quienes están haciendo esto no les importa porque ven que no hay una autoridad que les pueda sancionar por hacer esto a los animales”.

La activista pidió a las autoridades acelerar las investigaciones y solicitó a la policía en el cuadrante del barrio hacer rondas para descubrir a las personas que están envenenando a los animales.

“Todo esto empezó por un tema de que dejan las heces de los animales en el parque, entonces considero también que las autoridades deben instaurar vigilancia en estos sectores y hacer más pedagogía sobre las multas por agredir a un animal, en este caos, por causarle la muerte a un animal y también más pedagogía y cultura ciudadana sobre la tenencia responsable de animales”, concluye la activista.