En Bucaramanga buscan gatica que se perdió entre Lebrija y San Vicente

Marta Liliana Mancilla es la dueña de Tita, una gatica criolla, de color blanco y ojos de dos colores, que se perdió el pasado Miércoles Santo, como a las 5:00 p.m. en la vía a San Vicente de Chucurí.

Marta relató que la llevaba con ella en un guacal, pero que en la camioneta doble cabina en la que iba a viajar no cabía, por ello decidió que viajara atrás en el platón del vehículo.

"Cuando llegué a San Vicente la gatica no estaba, fue un error mío por no estar más pendiente, pero no pensé que se fuera a perder", dijo.

Señaló que posiblemente se pudo salir o se la pudieron haber robado en medio de un trancón que hubo en una estación de servicio de Lebrija, por la vía a San Vicente.

Dijo que Tita no es una gata confianzuda, que teme que esté en medio de la carretera o el monte asustada. "La he estado buscando todos estos días. Justo hoy me voy con una amiga para seguirla buscando monte adentro. Yo sé que va a aparecer".

Si usted la ha visto puede comunicarse a los teléfonos 3153642311 o 3155919583. Sus dueños ofrecen recompensa.