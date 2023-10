¿Es posible educar a un gato?

Pero no es tan sencillo como suena. Es importante conocer bien la técnica para evitar errores o comportamientos indeseados en el proceso, por lo que se recomienda consultar, previo al entrenamiento, a un experto en el tema. Además, es importante recordar que “los gatos al ser menos sociables y más independientes que los perros, no disfrutan del adiestramiento, aunque sean capaces de aprender, además de no responder bien al castigo o al refuerzo negativo, por lo que hacerlo, puede ser contraproducente”, como menciona Nicolás Salmerón, médico veterinario español en el diario El País.

Por último, cabe recordar que el principal motivador en esa carrera por la educación de un gato, es la comida, aunque hay que tener cuidado con ellas y siempre evitar, es enfático en señalar Manrique López, harinas, galletas o dulces. Para esta labor funcionan bien las sardinas en trozos secos y pequeños, comida húmeda, usar un tono de voz suave y acariciar las zonas de la mejilla, y es necesario hacerlo de forma pausada y en paulatina.