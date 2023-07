Estas son las mejores horas para pasear con su perro y así evitar que sufra

Es recomendable sacar a pasear a los perros antes de comer, de lo contrario, es posible que vomite o que la comida no les siente bien. En el peor de los casos, pueden sufrir una torsión del estómago, lo cual puede ser muy peligroso para su salud.

En cuanto al horario, el experto aconseja que los perros salgan hacia media mañana (10:00 a.m. a 11:00 a.m.) y antes del anochecer (6:00 p.m. a 7:00 p.m.), excluyendo las horas de más calor, especialmente si caminará en zonas pavimentadas. No obstante, reconoce que no siempre podemos adaptarnos a estos horarios, pero sí acercarnos todo lo posible.

Además, Ruiz señala que es nuestra responsabilidad saber qué tipo de perro vive con nosotros (fisonomía, raza, necesidades, etcétera) para tener las precauciones adecuadas. Este es el caso de los perros de raza husky en épocas de calor: es mejor que no den paseos cerca del mediodía en climas tropicales como los nuestros.