Gato que fue abandonado en las calles de Bucaramanga necesita un hogar

Cuenta que un día llegó en terrible estado, con la oreja abierta y los ojos a medio cerrar. No quiso recibir alimento, lo cual indicaba su mal estado. En medio de la desesperación decidió llevarlo al veterinario a pesar de no tener los recursos necesarios para hacerlo.

“Al llegar allí solo me daban cifras y no le ponían nada para ayudarle de inmediato. Empecé a compartir sus fotos y unas personas de Facebook me dieron para hacerle la curación en su oreja. Seguí difundiendo el mensaje, y conseguí lo de la consulta y antibióticos para controlar su dolor y cualquier tipo de infección, empecé a darle pepas con paté de gato ya que le faltan dientitos y no puede comer muy bien”, explica Peña Zalazar.