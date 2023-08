$!La conmovedora historia de Ares: buscan ayuda para salvarle la vida

La familia ha gastado más de dos millones de pesos en tratamientos veterinarios para Ares, pero su condición no mejora. El único examen que podría determinar si tiene cura o no se realiza en Bogotá y cuesta un millón y medio de pesos, una suma que la familia no puede pagar. Además, la eutanasia no es una opción hasta que no se tenga un diagnóstico definitivo.

La familia está desesperada por salvar a Ares, que se ha convertido en un miembro más de su hogar. Por eso, han recurrido a las redes sociales y a las rifas para recaudar fondos y poder costear el examen y el tratamiento que necesita el Ares para que pueda vivir feliz y sin sufrimiento.