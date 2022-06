La travesía de Mariposa para salvar a sus cachorros

Durante semanas, el equipo de defensores de los animales recorrió Cañaveral, la zona donde se perdió, pero no había señales de ella.

“Fue un día en donde no paro de llover y la preocupación creció más al estar ella embarazada y pensar que podía tener a sus bebés en la calle”, cuenta María Alejandra.

Como estaba embarazada, Mariposa se asustó: había sido separada tantas veces de sus cachorros que tenía miedo y no sabía si esta vez sería igual, así que la primera semana de abril escapó de su hogar de paso: durante todo un mes los rescatistas la buscaron, pero parecía no haber señales de ella.

“Con los días nos escribían personas diciendo que habían visto una igual, por diferentes lados de la ciudad, pero ninguna era Mariposa”, cuenta la activista.

Cuando habían pasado ya dos meses de su desaparición y el equipo había perdido las esperanzas, sin saber nada y temiendo lo peor, María Alejandra Prada recibió en su celular una imagen de unos jóvenes de Floridablanca que viven en conjunto de apartamentos Torres del Club y quienes les aseguraban que que la persona encargada del cuidado de la piscina y algunos vecinos del sector habían encontrado a unos cachorros recién nacidos en el bosque.

“Les pregunté por la mamá y me dijeron que también había aparecido buscando comida. Cuando me muestran la foto me di cuenta de que era Mariposa y que estuvo en ese bosque durante todo este tiempo: tuvo los bebés en ese lugar y los protegió y alimentó”,cuenta.

Los rescatistas fueron a sacarla del bosque, pero solo la encontraron con dos de sus bebés. Mariposa estuvo todo el día inquieta y triste, entonces los animalistas supieron que había más bebés en el bosque y que debían ir por ellos.

“Ese día llovió como nunca en Bucaramanga, pensamos que no los íbamos a encontrar, pero a aun así fuimos con un equipo especial de nuevo a hacer la búsqueda.Llegamos a la mitad del bosque cuando Mariposa empezó a llorar y de un hueco salieron cuatro bebés más: los mantuvo vivos y sin un rasguño”, señala María Alejandra Prada.

Los seis cachorros de Mariposa están en adopción, en busca de un hogar que los proteja y los ame.

“Los llamamos ‘bebés milagro’, ya que están sanos, sin un rasguño, sobrevivieron en ese lugar a la lluvia, animales silvestres, a todo”, concluye la activista.