Llevar a su mascota al trabajo: ¿una tendencia en aumento?

En Colombia hay una tendencia creciente en las empresas que permiten llevar mascotas al trabajo. Por ejemplo, la Dian adecuó un espacio para que tanto funcionarios como clientes puedan ingresar a las instalaciones con sus animales de compañía.

Un estudio de Live Carrer, por ejemplo, señala que hay que tener en cuenta la posición de los empleados en su empresa sobre la incorporación de las mascotas en las oficinas. ¿A la mayoría no le gusta la idea? ¿Alguien le tiene miedo a los animales? Quizás no sea la mejor opción para su empresa. Además, si en su oficina hay trabajadores que son alérgicos a los animales, definitivamente deberías descartar esta opción.

Es necesario que las mascotas estén vacunadas, desparasitadas y limpias.

Otro aspecto importante es el cuidado y la educación de las mascotas. El veterinario Jaime Maldonado indica que no todas las razas o personalidades se adaptan bien al entorno laboral. Es necesario que las mascotas estén vacunadas, desparasitadas y limpias. También deben estar entrenadas para obedecer órdenes básicas, no ladrar o maullar excesivamente, no morder o arañar objetos o personas, no ensuciar o dañar las instalaciones o el mobiliario, etc.

Asimismo, es imprescindible establecer unas normas claras y consensuadas sobre cómo convivir con las mascotas en el trabajo. Por ejemplo: ¿Qué zonas están permitidas o prohibidas para ellas? ¿Qué horarios se deben respetar? ¿Qué hacer en caso de accidente o emergencia? ¿Quién se hace responsable de los posibles daños o molestias que puedan causar? Estas y otras cuestiones deben ser acordadas previamente entre todos los implicados, para evitar conflictos o malentendidos.