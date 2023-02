¡Luchemos contra el maltrato animal!

Hay que denunciar

La activista Alejandra Prada señala que aunque existe escepticismo, es importante actuar ante el maltrato animal.

“Cuando les digo que nos apoyemos en las autoridades la mayoría de los ciudadanos me dicen que no hay una atención pronta sobre el tema”, asegura Alejandra Prada.

Sin embargo, los entes administrativos y policiales señalan que existe una priorización de la atención y que es importante trabajar también en la prevención.

“La ciudadanía tiene una percepción de que no hay una atención o de que no hay una atención oportuna porque al ser un tema tan sensible pues la ciudadanía lo percibe como un tema de atención urgente, como si hubiese un herido. Cuando recibimos ese tipo de anuncios lo que solemos hacer es asignar una prioridad de acuerdo con la naturaleza de esas denuncias”, dice a su turno Esteban Nicolás Álvarez, inspector de Policía de Protección a la Vida.

Y agrega que de acuerdo con la Ley 1774 de 2016, la Policía Nacional tiene la obligación de atender casos de maltrato y de tenencia no responsable.

Dentro de la línea de atención que se designa para estos casos está principalmente la 1 2 3, pero también se puede acudir al CAI más cercano y a su cuadrante, “los cuales están siendo capacitados por parte de la Alcaldía para conocer el protocolo que se tiene que adelantar cuando reciben ese tipo de denuncias”, indica el inspector.

Por su parte, Alexandra Moncada Lozano, coordinadora de la Unidad de Bienestar Animal de la Alcaldía, estima que durante este año se han realizado 30 visitas coordinadas con médicos veterinarios, abogados y trabajadores sociales, Secretaría del Interior, Policía Ambiental y Personería para verificar el estado de los animales, pero que es necesaria una acción que transforme el imaginario de que los peludos no son dignos de respeto y cuidado.

“La educación es el motor transformador porque reducir el maltrato animal no solamente radica en hacer operativos y traer a los animales a la Unidad de Bienestar Animal, sino también acciones conjuntas como la educación, esterilización y estamos realizando todos los días jornadas de esterilización con nuestro equipo”, explica.

En este artículo encontrará los canales de atención para las denuncias sobre maltrato animal y las penas que acarrea el abandonar y lastimar a un peludo indefenso.