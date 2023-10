$!Maltrato animal en Bucaramanga: le partieron una pata a un gato y la comunidad pide ayuda urgente

Además, modifica el artículo 655 del Código Civil, reconociendo la calidad de seres sintientes a los animales.

La ley también establece principios de protección al animal, bienestar animal y solidaridad social. En el cuidado de los animales, el responsable o tenedor de ellos debe asegurar como mínimo que no sufran hambre ni sed; que no sufran injustificadamente malestar físico ni dolor; que no les sean provocadas enfermedades por negligencia o descuido; que no sean sometidos a condiciones de miedo ni estrés; y que puedan manifestar su comportamiento natural.

Finalmente, la ley estipula que los actos dañinos y de crueldad contra los animales que no causen la muerte o lesiones que menoscaben gravemente su salud o integridad física serán sancionados con multas de cinco (5) a cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes.