Mascotas: ¿qué hacer ahora que regresaremos al trabajo?

Sí, puede que en Tik Tok usted vea a un grupo de gatos y perros desesperados porque ya quieren que sus dueños se vayan por fin a trabajar o a estudiar otra vez...

Pero quienes tienen mascotas en casa y conectan con ellos de una manera muy profunda, la realidad es que nuestros gatos y perros son quienes más se han visto beneficiados con la larga estadía de sus humanos favoritos en casa.

¿Qué pasará ahora que pronto retornaremos a nuestras actividades?

“Para los perros, en particular, ya que son animales de compañía, este tiempo ha sido feliz y ha servido para intensificar aún más el vínculo con los humanos con los que conviven”, dice la veterinaria Sandra Navas.

El tiempo de cuarentena nos ha dado más tiempo para dar atención y amor a nuestras mascotas, pasear con ellas y jugar con sus pelotas favoritas, y por supuesto, también nos permitió estar más pendientes de sus problemas de salud.

Es por eso que, sin duda, será difícil para nuestras mascotas ajustarse a esa “nueva normalidad”, donde volveremos a estar fuera por buen tiempo durante el día.

Sin duda, para los perros será más importante, pero no crea que a los gatos no les importará. A pesar de su actitud de “nada me importa”, en el fondo, le extrañará.

¡Y ni qué decir si hay niños en casa! Será duro tanto para ellos como para sus mascotas.

Expertos le explican cómo manejarlo.