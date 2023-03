Mascotas Vanguardia | ¿Puede su perro ser vegetariano?

La comida para mascotas, en particular la destinada a perros, es responsable de casi un tercio del impacto ambiental generado por la producción animal industrial, según un estudio publicado recientemente en la revista científica Plos One.

La investigación de la Western University of Health Sciences en California tuvo una duración de 12 meses, y fue presentada el 20 de febrero pasado en la Western Vet Conference de Las Vegas.

En la actualidad, existen productos de nutrición canina a base de origen vegetal disponibles comercialmente en Bucaramanga que proporcionan todos los nutrientes necesarios para una dieta equilibrada para perros de compañía adultos.

No es una dieta buena

Pero no todos están de acuerdo. El veterinario Carlos Alberto Gutiérrez señala que la dieta a base de vegetales no es buena para los perros como sí puede serlo para los humanos: “a pesar de que los carnívoros pueden utilizar vegetales en su dieta, su estructura anatómica, desde la boca hasta el recto, no está diseñada para digerirlos de manera eficaz. Esta falta de eficacia en la digestión de vegetales puede causar problemas de salud a largo plazo, ya que los carnívoros no reciben ni metabolizan adecuadamente los nutrientes que no son propios para ellos”.