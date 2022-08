$!Perros y gatos de Bucaramanga buscan hogar por falta de recursos para alimentarlos

De los perros, seis son hembras y siete son machos, algunos con edades no mayores a los seis meses. Y los gatos, todos adultos, cuatro son machos y seis hembras.

Marleny Orduz, encargada de cuidar los animales en el hogar de paso ‘Ladrar con alegría’ le contó a Vanguardia que desde la pandemia le ha quedado muy difícil el sostenimiento de las mascotas, pues con el paso del tiempo tiene menos recursos y menos personas dispuestas a ayudarla con donaciones.

“Estoy dando los animales en adopción porque sinceramente no doy más, ya no tengo recursos para mantenerlos, yo estoy sola y hay personas que me ayudaban antes, pero ahorita la situación está tan difícil que nadie me colabora y hay días en que no hay alimento. Hoy por ejemplo no tengo para darles ni una sola ración. Ya ellos empezaron a dañar la cerca y se me escapan a comer basuras en la calle, lo que me provoca también problemas de convivencia con los vecinos, y de paso los enferma”, apuntó Marleny.

¿Quiere donar?

El hogar de paso tiene una cuenta de Nequi en la que recibe las donaciones monetarias: 3173622476

En caso de querer donar alimento, la fundación recibe o recoge cualquier tipo de donación en especie. Usted puede comunicarse con Marleny Orduz al celular 313 355 4511.

¿Qué puede donar?

Todo lo que sea alimento (concentrado, lentejas, arroz, hígados, mollejas, pollo).

Platos, cobijas, camitas.

Útiles de aseo (cloro, creolina, vinagre, jabón en polvo, desinfectante).

Todas las donaciones pueden ser recogidas por la fundadora, o si desea llevarlo puede comunicarse directamente con ella.

Estos son algunos de los perritos que buscan hogar: