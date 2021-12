¿Qué tan efectiva es la terapia bioenergética para animales?

La terapia bioenergética para animales es una especialidad de la medicina veterinaria que trata al organismo como un todo, buscando activar su propio mecanismo de regulación y lograr el equilibrio energético del mismo.

Esta terapia alternativa se apoya en una serie de técnicas terapéuticas manuales, las cuales pueden ser combinadas para detener o minimizar el avance de cualquier desequilibrio o enfermedad, y también es utilizada para complementar y apoyar los tratamientos de medicina convencional.

“La energía curativa también funciona para los animales, quienes como cualquier otro ser vivo, van más allá de un cuerpo físico. Al igual que los humanos, ellos también tienen manifestaciones emocionales y psicológicas y pueden verse afectados por las energías que encuentran en su entorno”, aseguró Angélica Forero, médica veterinaria y coordinadora de investigación de la Clínica Pequeños Animales de la Fundación Universitaria San Martín.

Generalmente, este es un tipo de terapia que se adapta a las creencias y estilo de vida de los dueños de las mascotas; personas que prefieren la medicina bioenergética ante la medicina convencional. En cuanto a su rango de aplicación, no tiene restricción alguna de edad, sexo, especie o raza. En Colombia cada vez es más común que los dueños de las mascotas usen terapias y técnicas alternativas como apoyo a la medicina veterinaria tradicional.

¿Por qué se enferman nuestras mascotas?

Es muy común es que un animal se enferme por la carga energética de sus amos. Cuando las mascotas, como por ejemplo perros y gatos, están rodeados de situaciones estresantes, tristeza o rabia, ellos acumulan las energías negativas, provocando un desequilibrio y/o congestión en su cuerpo energético, lo que termina por reflejarse en el cuerpo físico en lo que conocemos como “síntomas”.

La experta afirma que es común que las mascotas se enfermen a causa de sus dueños. “Ellos son órganos externos de somatización; es decir, absorben todas las energías a su alrededor y terminan por enfermarse de lo mismo que sus dueños. Por eso es muy común que al realizar un examen clínico y llegar a un diagnóstico, alguien de la familia está padeciendo del mismo problema o enfermedad”, sostuvo el docente de la San Martín.

De hecho, el cáncer en perros y gatos es más común de lo que se cree. Entonces, en cualquier caso se recomienda que realicen caminatas diarias sobre pasto o tierra, con el fin de que descarguen toda esta energía negativa.

¿Qué tipo de enfermedades se pueden tratar con la terapia bioenergética?

La terapia bioenergética funciona para todas las enfermedades. Incluso la Organización Mundial de la Salud ha reconocido el poder de esta terapia para el tratamiento de las mismas.

Además de las enfermedades que se manifiestan físicamente y a través de síntomas, también se suelen presentar problemas de comportamiento de las mascotas, generados por temas de ansiedad y depresión, como dañar objetos de la casa y hacer sus necesidades en sitios prohibidos.

“Estos desórdenes, así como las enfermedades físicas, pueden tratarse por medio de esencias florales, reiki (sanación con las manos), masajes curativos, acupuntura y medicamentos homeopáticos, homotoxicología y medicina bioregeneradora, entre otros. Hay que tener en cuenta que muchos de esos problemas se deben al amo, al entorno de la mascota o a su raza”, afirmó Forero.

Sin efectos secundarios

Frente a la medicina veterinaria tradicional, las terapias bioenergéticas para animales generalmente son bastante efectivas, sobretodo si se realizan simultáneamente en la mascota y su amo. Además, no tiene efectos secundarios, como sí los tienen todos los medicamentos de síntesis química y biológica.

“Sin embargo, como en todos los procesos de salud, no hay nada 100% efectivo y la recuperación depende de diversos factores. Con bastante frecuencia, los dueños de mascotas optan por esta terapia alternativa cuando se presentan casos en los que la medicina alopática o tradicional no funciona, o ya no hay cura o tratamiento. Lo ideal siempre es que mejore su calidad de vida”, concluyó Forero.