$!“The Pack Presents: 24 hours of Pawsitivity”: 24 horas de positividad perruna

La serie Amazon Original, The Pack traerá consuelo, diversión y relajación a tu día con un esponjoso nuevo tráiler y un evento en vivo “24 Hours of Pawsitivity” disponible inmediatamente en YouTube y Twitch por el próximo estreno de la serie el 20 de noviembre en Amazon Prime Video.

“The Pack Presents: 24-Hours of Pawsitivity” es un live stream para hacerte sentir bien, que incluye una sesión especial de meditación perruna de parte de Deepak Chopra y cuenta con algunos perros adorables buscando sus hogares para siempre. El público puede disfrutar de video de refugios de animales, de perros jugando, durmiendo, corriendo en cámara lenta, así como material detrás de cámaras de los concursantes de The Pack y sus peludos amigos. Mira el tráiler oficial y el stream 24 Hours of Pawsitivity para ver momentos que te harán sentir bien y que nos ayudarán a cerrar lo que resta de este 2020.

“The Pack Presents: 24-Hours of Pawsitivity” también incluye material de perritos adorables, traído por las organizaciones mencionadas a continuación. Para conocer más sobre adoptar y otras formas de involucrarte, puedes visitar a algunas de estas sorprendentes organizaciones caritativas: