Murió la madre del actor Sylvester Stallone, la astróloga Jackie Stallone

El actor Sylvester Stallone, de 74 años, vive un doloroso momento. Ha muerto su madre, la astróloga Jackie Stallone, a los 98 años. Según confirmó su hijo Frank Stallone en las redes sociales, Jackie murió mientras dormía. “Murió en su sueño como ella deseaba”, expresó Frank en Instagram. “Era difícil no quererla. Ella era una persona muy excéntrica y extravagante”, añadió sobre su madre. Aún no se ha revelado la causa de su muerte.

En el tributo a su madre en Instagram, Frank dijo que su hermano Sylvester trató a su madre “como una reina toda su vida” y siempre le demostró su amor. Sin duda, la estrella de clásicos como Rambo y Rocky vive una etapa de duelo y debe estar refugiándose en la compañía de su esposa, la modelo Jennifer Flavin, y sus hijas.

Jackie fue promotora de lucha libre y fue parte del show Gorgeous Ladies of Wrestling en los años ochenta. Además, fue parte del show de telerrealidad Celebrity Big Brother en el Reino Unido y escribió el libro Star Power: An Astrological Guide to Supersuccess, ganando fama y reconocimiento como astróloga y síquica.

Frank añadió que su madre tenía una mente brillante y una alegría contagiosa, y que aún en la tercera edad hacía ejercicio y bailaba.