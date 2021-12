El canal E! Entertainment Latinoamérica presenta el estreno de su nueva producción original ‘Ojos de Mujer’, un nuevo talk-show liderado por la estrella de las redes sociales Chiky BomBom, la actriz, modelo y empresaria mexicana Elizabeth Gutiérrez (Corazón Salvaje) y la presentadora y comediante venezolana Érika de la Vega (Latin American Idol, Toy Story 3).

Un talk show como nunca antes se ha visto, con conversaciones honestas y sin censura desde el punto de vista femenino.

En cada episodio de ‘Ojos de Mujer’ Chiki, Erika y Elizabeth nos abrirán su corazón y nos compartirán sus opiniones sobre temas tan diversos y actuales como ¿Qué define hoy a una mujer?, ¿Roles de género?, ¿Cánones de belleza?, ¿Mandatos sociales?, ¿Puede una sexoservidora exigir derechos?, ¿Puede un ícono pedir que la dejen en paz?

Esta nueva producción original de E! se suma a la extensa lista de producciones originales de NBCUniversal International Networks que promueven los pilares de empoderamiento femenino, diversidad, equidad e inclusión en la región. Producciones originales como ‘Con Carmen’, ‘Escuela Imparables’, ‘Voces de E!’ ‘Drag Me As A Queen’, Beleza XL, JuJu Bootcamp, ‘Born to Fashion’ y muchos más apoyan la premisa del canal.

Por su parte, la famosa Chiky BomBom aseguró que es un sueño hecho realidad estar dentro de este programa. “El tiempo de Dios es perfecto y me siento muy agradecida de tener esta oportunidad. Aquí puedo hablar con tranquilidad sobre los temas importantes y dar mi punto de vista sin temor. Este es un programa de inclusión con el que me he divertido pero también he podido tener una gran libertad de expresión”, comentó la influencier conocida por su frase “Buenasssss buenasssss”.

Así mismo, la reconocida comediante, presentadora y locutora venezolana Erika de la Vega reconoció que quedaron algunos temas en el tintero de los cuales quisieran hablar. “Nos quedaron muchos temas, pero eso está muy bien porque nos dará la oportunidad de hacer una segunda o tercera temporada. Así que podrían venir sorpresas con este programa y también queremos que nos cuenten otros temas sobre los que les gustaría que conversáramos”.

El programa comienza mañana y cada jueves a las 10:00 de la noche, durante 12 episodios, las panelistas de ‘Ojos de Mujer’ harán reír y reflexionar a Latinoamérica sobre las imágenes que actualmente impactan la sociedad, redes sociales y medios de comunicación.