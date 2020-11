Peter Manjarrés tendrá su propio show musical

Desde mucho antes del inicio de la pandemia, Peter Manjarrés tenía un sueño, crear un musical a través de sus canciones. Cuando viajaba a Estados Unidos solía sacar una o dos noches para asistir a las obras de Broadway o los grandes espectáculos de Las Vegas.

Ahora, con el auge de los espectáculos vía streaming, decidió crearlo y lo presentará el próximo 13 de noviembre en la noche con ‘El musical: una caja de sorpresas’, en un show en dos actos, donde estará el recorrido por sus más reconocidas canciones y un segundo acto entre los clásicos, “con unos pincelazos de teatro”.

Y agregó, “tendrá más sensibilidad, sentimiento y teatralidad, mucho más vallenato, que será extenso pero no monótono, sin fusiones, recorriendo las distintas épocas de mi carrera”.

Admite que al principio pensó en no hacer concierto virtuales. “Empecé a ver a mis colegas y me emocionaron mucho, como el de Beto Villazón y el de Iván Villazón, a quien admiro mucho. Saqué lo mejor de cada uno y combinarlo con lo mío”.

Lo habría querido hacer en un lugar al aire libre, pero las condiciones climáticas para esas fechas pueden que no sean las mejores, pero dentro de las sorpresas que tendrá será el acompañamiento de cinco acordeoneros.

“Lo virtual siempre tiene su riesgo. Prepararme bien porque no es fácil dar lo mejor sin tener un público al frente. Lo he visto en otros conciertos virtuales, y para eso me he ido preparando, para un espectáculo que superará las tres horas de duración”.

La experiencia se verá a través de www.passline.com, donde los seguidores de ‘El Caballero de la Salsa’, tienen las opciones de adquirir la entrada a ‘El Musical’, o los dos actos del streaming, tanto ‘El Musical’ junto al ‘Solo clásicos’.