Pregunta del día: ¿Cómo no bajarse de ánimo con todo esto del aislamiento social?

Las inquietudes asaltan con frecuencia a nuestro estado de ánimo. No obstante, con cada cuestionamiento tenemos una posibilidad más para afrontar un nuevo horizonte, ya sea razonando o aplicando sanas estrategias para el alma. ¿Cuáles son esos temores que lo asfixian en la actualidad? Háblenos de ellos para reflexionar al respecto en esta página. Envíe su testimonio a Euclides Kilô Ardila al siguiente correo: eardila@vanguardia.com En esta columna, él mismo le responderá. Veamos el caso de este martes:

Testimonio:

“Vivir confinado me produce una terrible sensación de agobio: me siento inactivo, triste y desesperado. No sé qué será, pero paso por una dura etapa de incertidumbre. No es justo que eso me ocurra a mí. Me la paso pegado al computador chateando por todos lados, pero en últimas me veo solo y deprimido. No sé si es efecto de esta cuarentena o si de pronto hay algo más que me hace sentir tan aburrido conmigo mismo. ¿Qué me está pasando? Me gustaría leer en esta sección algunos de sus consejos”.

Respuesta:

La pandemia y el confinamiento por el coronavirus que causa el COVID-19 altera el ánimo de cualquiera. Está comprobado que situaciones como la que usted, yo y todos vivimos en la actualidad hacen mella en nuestro estado de ánimo y nos hacen experimentar fuertes sentimientos de soledad, de miedo o de tristeza. Aunque hay motivos para la conmoción emocional, le sugiero que ‘se arrope’ con una dosis de esperanza y de ganas de vivir.

¿Qué le puede estar pasando? Que la ansiedad y los momentos de tensión que vive lo están desmotivando. Como a muchos, usted se la pasa transportándose virtualmente a varios lugares a la vez, a través del computador; eso, a la larga, le está generando mucho estrés.

Para llevar la cuarentena de la mejor manera posible es importante adoptar una serie de actitudes que ayuden a mantener un buen equilibrio sicológico.

Puede ser que hoy su vida le esté pareciendo muy aburrida, sin sentido e inclusive deprimente. Ojo: esa es la peor actitud, pues no puede convertir este momento en algo pesimista y gris.

En lugar de lamentarse o jugar al papel de víctima, lo que debe hacer es aprovechar las actuales circunstancias para encontrarse a usted mismo.

Tal vez debe reconocer que necesita una buena reestructuración de su forma de ver las cosas en medio de esta cotidianidad. Erradique esos ratos en los que la apatía y la negatividad hacen presa de usted. Si lo analiza con detenimiento descubrirá que ellos solamente quieren alertarlo sobre la urgente necesidad de modificar su proceder actual.

Aproveche estos días para reorganizarse y abonar terreno para disponer de un mejor estado de ánimo. Claridad y valentía son las fórmulas para acabar con esa confusión que vive hoy.

Abrir las ventanas; ventilar la casa y quedarse un rato en el balcón o mirando hacia el exterior y respirar aire fresco hacen más llevaderos estos duros días. También es importante hacer ejercicio físico, leer un libro, compartir con sus parientes; mejor dicho, hacer cosas que lo estimulen.

Ore mucho. Haga como el Maestro Jesús, que antes de las grandes decisiones se retiraba a meditar, a llenarse de razones de sabiduría.

Es importante dialogar con el Señor y con usted mismo para entender este momento. A su vez es primordial que sepa con total claridad qué es lo que quiere y espera de la vida.

Si anhela cambiar las cosas a su favor, debe ser sincero con usted mismo y reconocer la realidad. De pronto es que en el fondo de su alma y en su corazón hay espinas que amargan su existencia y debe extraerlas.

Reconozca que toda la incomodidad está en su interior y debe mejorar el ritmo de vida que lleva. Ese contratiempo de la cuarentena no debe repercutir en la alegría de vivir.