Por casi 60 años y hasta su muerte, Vicente Fernández estuvo casado con María del Refugio Abarca Villaseñor, mejor conocido como Doña Cuquita. La pareja tuvo tres hijos, Vicente, Alejandro y Gerardo; sin embargo, siempre se habla de sus cuatro vástagos ¿quién es el cuarto? Se trata de Alejandra, la hija adoptiva. ¿Cómo llegó a la vida de este matrimonio?

Según relató en una entrevista el propio cantante, la niña llegó a la familia cuando tenía solo 40 días de nacida. La pequeña es la hija de Gloria Abarca Villaseñor, una hermana, justamente, de Doña Cuquita. “Un día de mi cumpleaños, yo vivía en Guadalajara, y me dejó a la niña”, explicó.

“La dejó y jugué con ella hasta que le dio sueño. Luego la metí a la cuna y le dije ‘ya duérmete’ y se durmió. Con eso me ganaron”, reveló. “Ella para mí es mi chiquita y hubo un tiempo en que me la quitó mi cuñada. Me iba a la hacienda y lloraba; hasta que ella notó que yo estaba enflacando. Me dijo ‘no, la niña tampoco puede’, empezó a tartamudear, la niña tenía cuatro años. Me la trajo. Mis cuñadas son como mis hermanas, entonces me vio sufrir tanto que me la volvió a traer y me dijo que me la quedara”.

Si bien, se ha rumorado que Alejandra, en realidad, es hija sanguínea del intérprete de “El Rey”, nunca se ha comprobado nada. La menor de los hermanos Fernández Abarca estuvo, en primera fila, junto a sus hermanos durante el funeral de El Charro de Huentitán.

Alejandra Fernández siempre se ha mantenido alejada del ojo público. Estudió diseño gráfico; se dedica a la fabricación y diseño de bolsos. Si bien ha contraído matrimonio en dos ocasiones, no tiene hijos.