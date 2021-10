“Diana Burco es una joven juglar colombiana” dice la biografía en su página web. Y es que Burco, nacida en Santander a mediados de los años 90, hace parte de una generación que fue criada con la llegada a Colombia del internet, la radio juvenil y el reggaetón, nada que ver con esa palabra ‘juglar’, pues ese adjetivo se usa para esas personas que dedican sus días a cantar, componer y tocar el acordeón en Colombia.

Ese acordeón ha llevado a la artista santandereana a muchos lugares en todo el mundo. Uno de esos es Las Vegas, donde año tras año se realiza la entrega de los premios Latin Grammy. La primera vez que viajó nominada fue en 2018 con su álbum ‘Diana Burco’ en la categoría a mejor álbum cumbia/vallenato.

Entre ese año y 2021 los roles cambiaron. La artista esta vez fue la que sacó a ‘pasear’ a su acordeón a lugares congelados, como ella los llama, de Colombia, para hacer una introspección en sus sonidos y hacer algo que evolucionara su música, sin dejar a un lado su raíz.

“A mí me enamoró la música tradicional. A través de mi acordeón encontré algo que no encontré en ninguna otra música por más popular o comercial. La música tradicional tiene algo con el espíritu y tiene una esencia única que hace que sea infinita, nunca va a pasar de moda. Aun así, no puedo ignorar lo que está de moda ni tampoco esos sonidos que son contemporáneos”, afirmó Burco en una entrevista a Vanguardia.

Con esa introspección de su música, la bumanguesa paró su viaje en San Jacinto, Bolívar. Allí se encontró con Carmelo Torres, el último intérprete de la cumbia en Colombia. “Carmelito es un hombre sencillo, que vive con lo necesario, no sufre de ambiciones, y vive agradecido con lo que tiene”, dice Burco en una de las entradas de su blog personal.

De ese viaje, su acordeón, y con una mujer llena de seguridad en su vida artística, Diana lanzó en marzo de 2021, aun en plena pandemia por el COVID-19, su álbum ‘Río Abajo’ y con el que nuevamente fue nominada a los Latin Grammy, esta vez, a la categoría Mejor Álbum Tropical Contemporáneo. En este disco incluyó un tema llamado ‘Bailo mi pena’, en el que está involucrado el maestro Carmelo Torres.

“Yo quería hacer algo que me hiciera sentir, pero que evolucionara en sus sonidos. Exploro con otros ritmos como el hip hop, son cubano, dance. Ahí hay una Diana mucho más libre. Cuando fui con Carmelo trabajamos en esta canción y la experiencia fue un mix de cosas, de culturas, pero sobre todo de conocer y sentirme en casa. Allí me hicieron sentir como si fuera mi hogar y eso se ve reflejado en el álbum”, dijo Burco en la entrevista con el medio.

Diana viajará en noviembre a Las Vegas para participar de una nueva edición de los Latin Grammy. Participará con otros artistas como Gloria Estefan, La Billos, Pedrito Martínez, entre otros. Ella mencionó que esta segunda experiencia la tiene tranquila, se mantiene feliz y serena ante lo que pueda pasar y admira a los músicos con los que disputará este premio.