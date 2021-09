3 mejores clínicas de implante capilar en Bogotá

3 mejores clínicas de implante capilar en Colombia

Lo primero que debes tomar en cuenta a la hora de realizar un trasplante capilar es la reputación de la clínica capilar que escojas. Es una intervención que no tiene mayores complicaciones. Pero que debe ser realizada por tricólogos expertos. Las clínicas mejor valoradas, suelen tener los médicos con más experiencia. Es por ello que para ayudarte en la selección, te mostramos las 3 clínicas de implante de pelo, con mayor valoración en la ciudad de Bogotá.

1- Capilclinic

La primera clínica capilar a recomendar es Capilclinic. Una clínica con mucho renombre a nivel mundial. Se fundó en Europa y actualmente tiene sedes en España, México, Colombia y Turquía. El objetivo es el de dar tratamientos de alta calidad, esmerándose para lograr su fin. Las valoraciones y pacientes satisfechos son centenares en cada uno de sus centros. Realizan las mejores técnicas de injerto de pelo.

Los excelentes resultados de sus implantes capilares logran pacientes 100% satisfechos. Los médicos que realizan las cirugías son experimentados y altamente cualificados. Se especializan en implantes, trasplantes e injertos de pelo. Poniendo en marcha su técnica revolucionaria que aumenta los resultados de la implantación. Esta técnica es llamada MIN TIME FUE. En ella se hace la implantación de las unidades foliculares en el menor tiempo posible.

Los folículos son extraídos e implantados lo más rápido posible, esto asegura folículos de calidad que darán mejores resultas. El folículo si se mantiene mucho tiempo fuera del cuerpo, pierde calidad. Por eso Capilclinic utiliza esta técnica. Donde la implantación se hace rápidamente y aumenta así la calidad de los resultados.

Además de su centro en Bogotá. Capilclinic cuenta con 3 centros más en Colombia. Ubicados en Medellín, Barranquilla y Cali. En cada uno de ellos los especialistas están debidamente titulados y con amplia experiencia y especialización en implante capilar. Cuentan con aparatología y tecnología avanzada. Las instalaciones son confortables y modernas. Trato cercano, amable y con diagnósticos personalizados, según la necesidad de cada paciente.

Siguen la fisonomía del paciente para lograr resultados muy naturales. Garantizan la máxima densidad en el área injertada, sin que se note el implante. Tienen paquetes de folículos ilimitados. Realizan mesoterapia o tratamiento PRP luego del implante para dar más fortaleza al cabello injertado, durante su crecimiento.

https://www.capilclinic.co

2- Mediarte

Especialistas en el método FUE. Realizan trasplantes a hombres y mujeres. Injertos de pelo para mujeres. Trasplante capilar y de barba para hombres. Los resultados son garantizados por la clínica. Tienen mucha experiencia y muy buena reputación. Los resultados obtenidos son naturales y de por vida. Toman en cuenta el arte, estética y unido a la experiencia de los excelentes profesionales con los que cuentan, logran la satisfacción de sus pacientes.

Solo las técnicas más avanzadas son empleadas en sus tratamientos. Cuentan con equipos de microcirugía de avanzada. Son profesionales detallistas que cuidan hasta lo más mínimo. El tratamiento no es invasivo, no deja cicatrices, no es necesario suturar. No es doloroso, ni requiere de hospitalización. La garantía de los resultados es por escrito.

Dan resultados inmejorables en terapia capilar, injerto de barba e injerto capilar. Con cada tratamiento logran cambiar la imagen de sus pacientes positivamente. Persiguen resultas excelentes en todo momento.

El secreto de un efecto 100% natural es el diseño que realizan antes del tratamiento para definir la implantación. Utilizan anestesia local para evitar el dolor. La distribución de los folículos es programada, para lograr mayor densidad en la zona receptora.

3- Instituto HERO

Fundados en 1998, son especialistas en implante capilar. Una clínica vanguardista que mantiene a su personal en formación constante. Esto para poder brindar la tecnología más avanzada. Las mejores y más innovadoras técnicas. Una de ellas, la técnica asistida por robots. Sus tratamientos son de calidad. Poseen instalaciones de primera, un ambiente relajado y seguro. Mantiene controles estrictos de sanidad.

La sede en Bogotá, al igual que su sede en Medellín. Son especializadas en restauración capilar. No solo realizan injertos capilares. Además el personal muy cualificado que posee, aplica otros tratamientos, como, cabello laser, PRP, mesoterapia, y por supuesto implante de cabello. Su constante actualización permite que ofrezcan las más avanzadas técnicas. La técnica Fue manual, la técnica FUE robótica y la técnica FUT.

Superan las expectativas de sus pacientes con la tecnología y aparatología de última generación. Solo trabajan con materiales de la mejor calidad. Las instalaciones buscan la comodidad y satisfacción del paciente por eso son de primera. Emplean la tecnología más avanzada en implante capilar. La tecnología robótica. Su innovación les deja ofrecer resultados permanentes y de primera.

Utilizando la técnica FUE robótica, se disminuye el tiempo de cirugía y la fatiga del método manual. Además no hay complicaciones y se evitan las cicatrices en el área donante. No se necesita una recuperación larga. El paciente regresa a casa el mismo día. A este método se le denomina el “arte” en tecnología capilar. El método Artas. Con esta técnica aumenta la precisión. El tratamiento es menos invasivo y se pueden predecir mejor los resultados.

La tecnología robótica ofrece movimientos precisos y exactos. Se rastrean los folículos en 3D, el control visual es excelente. Se mantiene el aspecto de la zona donante. Es la tecnología más avanzada, que ofrece resultados inmejorables.