Aclarando dudas sobre el Trastorno del Espectro Autista

Según los profesionales en salud mental, en los últimos años se ha avanzado considerablemente en cuanto a la conciencia y la aceptación del autismo como una característica diversa, sin embargo aún hay mucha desinformación y desconocimiento al respecto.

Así que es necesario aclarar ciertos temas, como las características más comunes del Trastorno de Espectro Autista, cómo abordar el proceso con los niños y niñas, y cómo se torna el proceso educativo en especial en Bucaramanga.

En conversación con la psicóloga Isabel Cristina Caicedo, Magister en Neuropsicología y Educación, iniciamos hablando de cómo se define específicamente el Espectro Autista.

Para la profesional debe iniciarse por ir a la etimología del Espectro Autista, lo cual define espectro que proviene del latin specere, que significa observar, mirar, autismo se divide en dos, auto- uno mismo, ismo es proceso patológico, lo cual podría definirse entonces como un proceso patológico de encerrarse en sí mismo.

Una vez definido esto, podemos decir que el Espectro Autista es un proceso que nace dentro del proceso de neurodesarrollo de los individuos, el cual tiene unas características específicas, con algunas alteraciones orgánicas y conductuales propias en cada individuo.

Características:

En los procesos de diagnósticos, resulta muy importante no quedarse con las propias creencias, y mucho menos con lo que se lee en Internet. Cada estudio debe hacerse de manera individual y de la mano de un profesional competente, pues cada caso es muy particular.

“Se debe saber que en el Manual Diagnóstico Estadístico de los Trastornos Mentales aparecen una serie de criterios que son esa guía par definir las características del Espectro Autista, uno de ellos es la deficiencia en la permanencia de un largo tiempo en habilidades de comunicación e interacción social, qué van acompañados de unas conductas que están relacionadas”, dijo la Psicóloga Isabel Cristina Caicedo.

Conductas relacionadas:

- Deficiencia en la reciprocidad emocional es cuando se encuentran niños a los que les cuesta conectar. Por ejemplo, establecer un vínculo dentro de un juego.

- Deficiencias en el lenguaje no verbal: no hay contacto visual entre el niño y el entorno, le cuesta trabajo hacer y comprender gestos no verbales.

- Se presentan algunas estereotipias de comportamiento, estas características están relacionadas con conductas motoras en donde se encuentra el común y conocido ‘aleteo’. Sin embargo no en todos los casos está relacionado con autismo.

- Se pueden ver las ecolalias: el menor adopta la repetición de su discurso o en muchos casos, la repetición de lo que está escuchando de una manera involuntaria.

- Conductas relacionadas con el juego. Por ejemplo en la alineación de juguetes, o el impulso de acomodar todo excesivamente perfecto.

- Dificultad en la adaptación a un contexto social: les cuesta y les toma tiempo adaptarse a nuevos espacios y nuevas personas. Pareciera en ocasiones que no les interesa involucrarse con las personas, se aíslan mucho, juegan solos. Hay quienes tienen conductas de no prestar sus juguetes.

- Dificultades a nivel sensorial, por lo general (y esto depende de cada caso) hay niños que tienen dificultades al relacionarse con el entorno, porque sienten respuestas adversas en relación a los sonidos, las texturas, en relación a la parte olfativa o incluso hay una palpación excesiva a ciertos objetos o una fascinación excesiva a juegos de luces.

- Dificultad de adaptarse a los cambios: es decir, se apoderan, les encanta la rutina la monotonía y dentro de su proceso haces unas variaciones les genera malestar.