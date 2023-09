Anticonceptivos y salud mental: ¿qué debes saber?

Según diversos estudios, las adolescentes parecen ser más susceptibles a experimentar síntomas depresivos al usar anticonceptivos, en comparación con las mujeres adultas. Un estudio publicado en el Journal of American Academy of Child & Adolescent Psychiatry encontró que las adolescentes que usaban anticonceptivos orales tenían una probabilidad 1,7 veces mayor de desarrollar depresión en la adultez.

Actualmente la autonomía de la mujer sobre su cuerpo es una prerrogativa esencial, la anticoncepción ha emergido como una herramienta crucial. Sin embargo, como con cualquier medicación, los anticonceptivos no están exentos de efectos secundarios. Uno de los debates más persistentes es su relación con la depresión y los cambios de humor. Si bien este tema ha sido objeto de numerosos estudios, la conexión entre anticonceptivos y el estado de ánimo aún es objeto de discusión.

Elección del método correcto: Hay diferentes tipos de anticonceptivos y no todos afectan de la misma manera. Es fundamental consultar con un ginecólogo para elegir el método más adecuado según el historial médico y las necesidades individuales.

Monitoreo constante: Las mujeres deben ser conscientes de los cambios en su estado de ánimo y discutir cualquier anomalía con su médico.

Complementar con terapia: Si una mujer ya tiene antecedentes de trastornos del estado de ánimo, combinar anticonceptivos con terapia o consejería puede ser beneficioso.

¿Qué hacer si experimentas cambios de humor con los anticonceptivos?

Consulta inmediata: Si se detectan cambios de humor severos, es crucial ponerse en contacto con un profesional de la salud.

Considera un cambio: Puede ser útil cambiar a un método anticonceptivo diferente que sea más adecuado para el cuerpo y la psique de la mujer.

No tomar decisiones abruptas: No se debe suspender el uso de anticonceptivos sin antes consultar a un médico, ya que esto puede llevar a un desequilibrio hormonal y aumentar el riesgo de embarazo no deseado.

Busca apoyo: Hablar con amigos, familiares o un terapeuta puede ayudar a lidiar con los cambios emocionales y proporcionar una perspectiva externa.