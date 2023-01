$!Aprenda a detectar la depresión: Hoy, Día Mundial de la Lucha contra esta enfermedad

Todo ello porque no es un tema sencillo para abordar por quienes padecen depresión, especialmente cuando esta enfermedad no está bien tratada. Recuerde que identificarla, entenderla y hablar abiertamente sobre las emociones es un gran primer paso.

Mitos y verdades de la enfermedad

“No minimizar, no decir que es algo que se les va a quitar solo, o que es algo que no necesita atención... (hay que) estar pendientes de los cambios en la conducta de las personas, como que se aíslen, hablen menos, hagan menos las cosas que les gustan y, de esa forma, buscar un tratamiento pronto”, asegura el especialista.

La depresión impacta a personas de todas las edades y de manera muy significativa a adolescentes y personas de la tercera edad.

Igualmente se refiere a que muchas veces la depresión ha sido malentendida o asociada a la debilidad, “pero realmente lo que pasa es que a nivel del cerebro ocurren unos cambios físicos y químicos, cambios en las conexiones de las áreas cerebrales”.

También aclara que la depresión y la tristeza no son lo mismo. Esta última es una reacción normal frente a eventos que resulten negativos o no tan agradables para una persona, mientras que la depresión no solo conlleva tristeza, sino que tiene otros síntomas adicionales tales como insomnio o aumento del sueño, aumento del apetito o disminución del apetito , cambios en la atención, la gente no se concentra, no rinde tanto en la parte laboral o familiar.

Hace énfasis en el tema de los medicamentos, pues hay un mito relacionado con cambios en la personalidad que experimentan los pacientes, que se vuelven ‘zombies’ o ‘dormidos’. Sobre este punto, el médico psiquiatra insiste en que lo que se quiere es que las personas recuperen su vida y la disfruten. Tampoco causan adicción o dependencia, son medicamentos seguros y en general son medicamentos que nos pueden ayudar”.