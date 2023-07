$!Bruxismo, el trastorno de apretar los dientes: ¿Cómo aliviarlo y corregirlo?

Es importante dedicarle el mismo tiempo a nuestras manos y cuello con el fin de que no pierdan su vitalidad. Internet / VANGUARDIA

Es importante dedicarle el mismo tiempo a nuestras manos y cuello con el fin de que no pierdan su vitalidad. Internet / VANGUARDIA

¿Le duele la mandíbula? ¿Tiene sensibilidad dental y no sabe por qué? ¿Lo agotan los dolores de cabeza? o ¿Le rechinan los dientes? Podría estar sufriendo de Bruxismo, un trastorno silencioso, que no es fácil de detectar o diagnosticar.

¿Cómo identificar esta condición?

8. Dolor similar al dolor de oído, pero que no es un problema del oído en realidad.

6. Mandíbula se traba al bostezar o no se puede abrir o cerrar por completo.

¿El estrés genera Bruxismo? Recomendaciones para prevenirlo

¿Existen tratamientos?

En muchos casos, no es necesario un tratamiento. En ocasiones, los niños superan el Bruxismo sin tratamiento y, en el caso de los adultos, si no rechinan ni aprietan los dientes de manera tan intensa no requerirán de un tratamiento. Sin embargo, si el problema es grave, las opciones abarcan medicamentos, enfoques y tratamientos odontológicos para evitar que se sigan dañando los dientes y aliviar el dolor o malestar mandibular, señala la experta Paola Romero.

Por su parte, Jimmy Giovanny Guerrero Palacios, especialista en Rehabilitación Oral, aconseja estar alertas a los signos y que acudan a su odontólogo y otros profesionales, si alguien les refiere que rechina los dientes durante el sueño o si están observando desgaste en sus dientes. “Y muy importante que se haga el adecuado manejo interdisciplinario para el control del estrés que es el factor que mas se relaciona con la presencia del Bruxismo”, subraya.