Cáncer de Tiroides, un enemigo silencioso

A pesar de su frecuencia, los síntomas de este tipo de tumores pueden pasar inadvertidos y no ser detectados en una visita regular al médico. Por eso, se recomienda tener en cuenta las señales que posiblemente indiquen un caso de cáncer como bultos en el cuello, dificultad para respirar y tragar, dolor al tragar y ronquera.

Las causas del cáncer de tiroides son variadas y no se ha podido establecer con exactitud qué genera esta alteración de la glándula tiroidea. No obstante, existen factores que aumentan el riesgo de desarrollarlo como la edad; de hecho, se presenta con mayor frecuencia en mujeres entre los 40 y 59 años y hombres entre los 60 y 70 años. También inciden las condiciones hereditarias, la exposición a radiación durante la niñez, el sobrepeso, y el exceso o la escasez de yodo en la alimentación.

El diagnóstico oportuno: clave para el tratamiento

Actualmente, la ecografía es el método diagnóstico más importante para detectar afecciones en la tiroides, acompañado de una biopsia para determinar si el tumor es maligno. Ciertamente, no existen recomendaciones exactas sobre cómo prevenir este tipo de tumores, pero el consumo moderado de sal puede ayudar a prevenir enfermedades tiroideas no oncológicas (no cancerosas).

Por su parte, la cirugía sigue siendo el mejor tratamiento para este tipo de cáncer, seguida por otra clase de tratamientos, y en casos muy avanzados, quimioterapia y radioterapia. Incluso, gracias a la innovación médica, ya se utilizan terapias dirigidas a la biología molecular del tumor y la inmunoterapia.

Uno de estos avances médicos es la tiroidectomía axilar, una práctica no invasiva en la cual se extirpa la glándula tiroidea a través de perforaciones en las axilas. Esta técnica permite que la cicatriz no sea visible y que el procedimiento sea menos doloroso en comparación con una cirugía abierta. Además, el paciente es dado de alta el mismo día.