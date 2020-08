Cáncer: no es momento de descuidarse: Un llamado a los pacientes y a las entidades de salud

Así estemos en casa, los rayos ultravioletas de tipo A y la luz visible e infrarroja también pueden generar efectos nocivos y llevarlo a padecer un cáncer de piel. Así mismo, otros tipos de cáncer no se han detenido por la aparición del COVID-19 y es por eso que no hay que descuidarse: es importante verificar cada día su estado de salud con los exámenes de rutina.

Este es el caso de Adelaida, una paciente con cáncer de seno que comenzó su tratamiento en diciembre del año pasado.

“No me quejo, los médicos me han tratado muy bien, pero fue muy demorada la autorización para la cirugía y eso puso en riesgo mi vida”, cuenta Adelaida.

“Hay dos situaciones que tenemos que analizar: una es lo que está pasando con los pacientes que tienen un diagnóstico y que habían iniciado un tratamiento, y otro, el caso de los pacientes que aún no tienen un diagnóstico. Lo que nosotros estamos notando es que hay un retraso en llegar al diagnóstico debido a que las pruebas de tamizaje, las pruebas de diagnóstico para determinar si es o no un cáncer, se han ido aplazando”.

Lo que está sucediendo

Claudia Amaya de Senossama, le contó a Vanguardia cuál es la situación que viven los pacientes actualmente y por qué resulta peligroso dejar de lado el tratamiento de otras enfermedades diferentes a la COVID-19.

Por ejemplo, ¿qué está pasando con el paciente que está en casa, asintomático, y que debería ir a una prueba de tamizaje, en este caso para el cáncer de mama?

“A las mujeres desde los 40 años se les debe hacer la mamografía cada dos años, tengan o no tengan ninguna sintomatología”, explica Amaya, quien señala que, de acuerdo con los indicadores del Ministerio de Salud, muy pocas mujeres acuden a realizarse el tamizaje que diagnostica este tipo de cáncer.

“Esto significa que lo que habíamos avanzado en el país en actividades de detección del cáncer se están parando y vamos a encontrar en años posteriores que el diagnóstico se dará en estadios mucho más avanzados”, señala Amaya.

¿Y por qué las mujeres no van a hacerse estas pruebas?

Amaya explica que por dos situaciones particulares: “una, por miedo. Por temor a contagiarse con COVID-19, no están acudiendo. Y la segunda es porque los centros de radiología he hecho unos ajustes en sus agendas y la oferta ha disminuido. No hemos visto nosotros las Eps y los mismos entes territoriales, como las secretarías de salud, estén en una labor de promoción de estos estudios de diagnóstico, porque toda la prevención y toda la promoción sea enfocado en el COVID-19”.

Amaya explica que el problema es que a las personas que se hacen el autoexamen y sienten una “masa” que les alerta, no les queda fácil acceder a una consulta.

“En algunas partes les dicen: no vea, eso no es urgente, no es prioritario, estamos es atendiendo el tema de COVID-19, y le ponen todas las barreras de acceso a una persona que recibió la información, que recibió la educación, qué sabía que si llegaba a sentir una masa debía visitar al médico para que le hicieran unas pruebas de diagnóstico para saber si sí o no, no lo puede hacer hoy”, explica Amaya.

Aun no se sabe cuál será el impacto a corto plazo de esta situación.

Es por eso que las asociaciones de pacientes con este tipo de cáncer se están uniendo para hacer un seguimiento de los casos que han tenido este tipo de dificultades para acceder a los servicios de salud.