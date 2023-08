Casos nuevos y muertes por cáncer en la sangre se duplicarían en Latinoamérica

En medio de este panorama, recientemente se conoció un estudio de The Economist Impact titulado “Mieloma Múltiple en América Latina: apoyando el acceso temprano y equitativo a la atención para mejorar los resultados del paciente”, en el que se aborda el impacto que tiene este cáncer en Latinoamérica.

Los estudios y evidencia anecdótica recogida por The Economist Impact provenían de países claves como Brasil, Colombia, Panamá, Argentina y México. El análisis de estos materiales permitió evidenciar un pronunciamiento en la incidencia de esta patología en Latinoamérica.

De acuerdo con un estudio publicado en el British Journal of Hematology en 2020, los signos y síntomas con mayor prevalencia entre los pacientes de mieloma múltiple en Colombia son la anemia (66,4 %), el exceso de calcio en la sangre (13,1 %), la insuficiencia renal (26,6 %) y enfermedades en los huesos (79,5 %).

Cabe recordar que el mieloma múltiple es una enfermedad mortal que se origina típicamente en la médula ósea, y que hasta ahora no tiene una cura. Esta afección suele ser más común entre los adultos mayores —alrededor de los 67 años en Colombia, por ejemplo—.

Asimismo, la revisión destaca que se presentan dificultades para acceder a pruebas de diagnóstico simples en los centros periféricos, como los ubicados en zonas rurales, situación que agrava aún más la detección a tiempo de este cáncer, que termina haciéndose en etapas donde la enfermedad ya ha avanzado y hay presencia de complicaciones graves como fracturas, daños en la médula ósea e insuficiencia renal.

Estos factores combinados resultan en hospitalizaciones costosas y prolongadas, que representan una gran carga, tanto sanitaria como económica, para los pacientes y los mismos sistemas de salud en la región.

De hecho, según el white paper de The Economist, aunque no hay datos suficientes sobre la carga económica del mieloma en Latinoamérica, se cree que alrededor del 50% de los costos que este produce están relacionados con la hospitalización por esta afección, que cuando no tiene complicaciones es tratable de manera ambulatoria.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) informó que en 2020 se diagnosticaron alrededor de 176.000 nuevos casos de mieloma en todo el mundo, y se registraron 117.000 muertes por esta causa.

Y según las cifras del Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer de la OMS, estos números se duplicarían para 2040. “Las proyecciones futuras sugieren que se espera que el número combinado de casos nuevos en los cinco países aumente alrededor de 1,7 veces y el número de muertes casi 1,8 veces en las próximas dos décadas”, afirma el estudio.

A pesar de que todavía no existe una cura para el MM, la ciencia ha logrado avances significativos en cuanto a su tratamiento durante los últimos 20 años, y se han desarrollado terapias novedosas que han demostrado ser capaces de reducir las complicaciones del diagnóstico e incrementar las posibilidades generales de supervivencia.

No obstante, el estudio encontró que el acceso a estos nuevos tratamientos es un desafío por el número limitado de recursos.

La revisión señala también que existe una brecha importante entre el sector público y privado a la hora de atender a un paciente de mieloma. Los problemas de financiación, las barreras administrativas y la burocracia son las principales dificultades que afectan el acceso a estos servicios, sobre todo en los sistemas estatales.

“En conjunto, estos factores amenazan el objetivo de mejorar la supervivencia de la gran mayoría de los pacientes con mieloma, avanzando hacia una “cura operativa” para un subconjunto seleccionado de pacientes”, reza el estudio.

The Economist concluye además que el conocimiento de los médicos de apoyo en centros de red primaria sobre el MM es limitado, lo que, sumado a los síntomas confundibles, puede demorar mucho más el diagnóstico de esta enfermedad. “A menudo los pacientes con dolor de huesos o anemia son tratados sintomáticamente hasta el final del curso de la enfermedad”, añade el documento.