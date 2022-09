La salud sexual juega un rol relevante a lo largo de la vida; en el caso de los hombres existen diversas condiciones como la disfunción eréctil, la eyaculación precoz y la falta de deseo sexual que en manos expertas tienen tratamiento, mejorando así la calidad y duración de las relaciones sexuales. Aun así, las disfunciones sexuales masculinas no están en el top 5 de motivos de consulta médica y suelen tratarse como un tema secundario en las consultas de otras patologías.

Los expertos afirman que un pene podría considerarse pequeño cuando en la edad adulta y en estado de erección mide menos de 7 centímetros. Sin embargo, se ha demostrado que el tamaño del pene no importa ya que no está relacionado con el grado de satisfacción. El placer en una relación sexual tiene más que ver con la forma en que se utiliza antes y durante la penetración.

¿Cuánto debe durar una relación sexual?

Es importante entender que la relación sexual no se limita a la penetración. Una relación sexual va desde el cortejo, la propuesta, la excitación, que incluye el erotismo, y posterior la penetración que podría ser no tan larga como muchas veces se cree debe ser. Algunos estudios muestran que el tiempo desde la penetración sostenida hasta la eyaculación tiene un rango entre los tres a los siete minutos, es decir una media de cinco minutos. Sin embargo, no existe un tiempo determinado ya que cada pareja es un mundo diferente y dependerá también del momento de vida en que se encuentra. El sexo puede seguir siendo muy disfrutable si nos centramos en la calidad de éste.