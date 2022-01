Cinco alimentos ricos en vitamina C que debería consumir

La vitamina C es uno de los elementos encargados de fortalecer el sistema inmune; su incorporación, a través de los alimentos, es relevante, ya que no es producida por el organismo ni es almacenada al 100%.

Alimentos

¿Es posible tomar demasiada vitamina C?

Katherine Zeratsky, editora especialista en la guía de nutrición y alimentación saludable de Mayo Clinic aclara la duda:

Debido a que su cuerpo no produce ni almacena vitamina C, es importante incluir la vitamina C en su dieta. Para la mayoría de las personas, una naranja o una taza de fresas, pimiento rojo picado o brócoli proporciona suficiente cantidad de vitamina C para el día.

Para los adultos, la cantidad diaria recomendada de vitamina C es de 65 a 90 miligramos (mg) al día, y el límite superior es de 2000 mg al día. Aunque es poco probable que un exceso de vitamina C en la dieta sea perjudicial, las megadosis de los suplementos de vitamina C pueden causar lo siguiente:

• Diarrea

• Náuseas

• Vómitos

• Acidez estomacal

• Cólicos abdominales

• Dolor de cabeza

• Insomnio

Recuerde, para la mayoría de las personas, una dieta saludable proporciona una cantidad adecuada de vitamina C.