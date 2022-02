En este contexto, Morales establece que, si bien es importante bajar de peso, no es adecuado ponerse metas irreales de corto plazo. Una pérdida excesiva de peso superior a 1 kilo por semana, es contraproducente y peligrosa; propóngase metas más cortas, como perder dos kilos al mes, de manera que logre llegar a los 10 kilos en un plazo más largo, en este caso, cinco meses. Así mismo, la experta recomienda que una vez que se llegue a la meta, se debe suspender el plan restrictivo en la ingesta calórica y mantener la adherencia a nuevos hábitos saludables, que incluyen control del consumo de grasas no saturadas, proteínas, hidratos de carbono complejo (arroz, tubérculos, raíces, por ejemplo), un mayor consumo diario de frutas y verduras, además de un menor (o cero) consumo de azúcares y alimentos ultraprocesados.

1. Agua tibia con limón

El agua es una de las bebidas más efectivas para aquellos que cuidan su peso. No contiene calorías, hidrata y tiene un efecto refrescante. Pero ¿qué pasa con el agua tibia con limón? ¿Ayuda a acelerar el metabolismo y alcaliniza el cuerpo? ¿Ayuda a perder peso y a protegerse de enfermedades? NO, es un mito. El agua tibia con limón no alcaliniza la sangre. No acelera el metabolismo. El agua como tal no contiene calorías, cuando recibe el zumo o el jugo de limón, el aporte de azúcar (fructuosa) existente en el limón va a permitir que su consumo aporte pocas calorías. La cantidad de fibra que tiene permitirá la sensación pasajera de llenura. Sin embargo, habrá un vaciamiento gástrico rápido o lento, dependiendo del tipo de alimento consumido o bebido, más que del beber agua fría, caliente o tibia. Es importante, resaltar que la vitamina C que contiene el limón se degrada cuando se expone a altas temperaturas, perdiendo sus propiedades de antioxidante, es decir de protección de las células, de incremento a la respuesta inmunitaria.