$!Coma sano y seguro durante estas celebraciones de fin de año

Apnea del sueño: Un trastorno que ‘desvela’ y no deja dormir bien

¿Se siente cansado o le duele la cabeza cuando se despierta por la mañana? Es posible que algo esté ocurriendo mientras duerme y no lo sepa: la Apnea Obstructiva del Sueño, AOS. Getty Images / VANGUARDIA

Javier Francisco Rey Rodríguez, docente investigador del programa de Ingeniería de Alimentos de la Universidad de la Salle, sentencia que comemos demasiado y no le ponemos cuidado a la nutrición.

Diciembre llega con su ‘alegría’, pero también con calorías, excesos y ciertos ‘gusticos’ que lo pueden llevarlo directo al hospital, si no se cuida. No se trata de abstenerse de comer los alimentos típicos de la Navidad, se trata de hacerlo de manera moderada, responsable y sana.

Si bien la Navidad es una época en la cual tratamos de darnos unos pequeños ‘gusticos’, para el docente e investigador es clave detenerse a pensar si estos excesos en la comida y la bebida después no nos van a traer problemas de salud.

Claves de seguridad en estas fechas

Abecé en el consumo y la calidad

Javier Francisco Rey Rodríguez, docente investigador del programa de Ingeniería de Alimentos de la Universidad de la Salle, brinda las siguientes pautas a la hora de consumir alimentos o bebidas alcohólicas en estas fechas.

A. Comprar los productos como alimentos y licores en establecimientos calidad y que generen confianza. Asegurar que lo que estás comprando tiene una altísima calidad, dice el experto.

B. Revisar siempre las características del etiquetado de los alimentos. “Una etiqueta no tiene que estar rasgada, y si vemos que no se puede leer muy bien, que está borrosa o que no tiene una calidad de impresión bastante alta, dudemos en comprar los productos”, dice el experto, quien advierte que pueden estar falsificados, vencidos o son de una calidad muy baja.

C. No olvidar la proteína, pero tampoco los alimentos reguladores como las verduras y las frutas, sin sacrificar los carbohidratos. En ese sentido, Rey Rodríguez recuerda que “en un plato tratemos máximo que el 40% del plato sean carbohidratos, que el otro 60% esté distribuido muy bien, entre las proteínas y entre estos alimentos reguladores”.