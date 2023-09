¿Cómo es realmente la vida de un autista? El sinsabor del mal llamado síndrome de Asperger

Una mujer autista conversó con El Colombiano sobre su experiencia, también para desmitificar algunas creencias y darle voz a los que viven en el espectro. Se calcula que 1 de cada 100 niños tiene autismo, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Para saber más: Sencillo ejercicio para mejorar la autoestima se vuelve viral en Instagram

Lauren Iglesias es una mujer autista que no recibió su diagnóstico hasta los 23 años. Ahora tiene 26 y recuerda que le puso nombre a lo que sucedía a finales de octubre de 2020, luego de que se le desatara una crisis de ansiedad.

“Lloraba sin control, me sentía ansiosa, me dolía la vida y no sabía por qué. Le dije a mi papá que necesitaba ver una psicóloga y busqué a alguien que me diera cita esa misma tarde. La psicóloga que me atendió casualmente era neuropsicóloga, especialista en autismo y en la cita me desahogué, fui muy abierta y honesta con cómo me sentía. Me hizo una serie de preguntas y al final me dijo que estaba 99% segura de mi diagnóstico y me lo dio. Ahí empecé a ir a terapia y mi vida comenzó a tener sentido, todo empezó a encajar”, recuerda.

Lo que ocurrió con el supuesto diagnóstico de Gustavo Petro es solo la punta del iceberg de la desinformación sobre el autismo que hay en Colombia. Lo primero: el término “Asperger” ya no se utiliza como categoría diagnóstica, según el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM-5) publicado en 2013. Se decidió incluir todas las experiencias autistas en un mismo espectro, que se conoce como Trastorno del Espectro Autista (TEA).

“Esto se hizo para reconocer la diversidad en las experiencias autistas y evitar la estigmatización o malentendidos basados en etiquetas específicas”, dijo Lauren.