Desde su aparición en 1981, el VIH se ha constituido como uno de los mayores retos en salud pública para la humanidad. Hoy por hoy, aunque el VIH ya no es la enfermedad mortal que era en un principio, el subdiagnóstico y la detección tardía siguen siendo un desafío para los países.

La transmisión del virus se da principalmente por tener relaciones sexuales sin protección, es decir sin el uso adecuado del preservativo o condón; de hecho, a mayor cantidad de parejas sexuales, mayor probabilidad de infección si no se utiliza protección (6). Por otra parte, el contagio también se puede dar por compartir agujas para el consumo de drogas o para realizarse tatuajes o piercings; transfusiones de sangre o trasplantes de tejidos sin garantías de seguridad; el parto o la lactancia cuando la madre es VIH positivo (transmisión vertical), pero, principalmente, tener relaciones sexuales sin protección.

4. El VIH no es sinónimo de muerte

En caso de ser positivo para VIH, es clave iniciar con el tratamiento antirretroviral lo más pronto posible. Estos medicamentos ayudan a controlar y reducir la cantidad de virus en la sangre hasta el punto de permitir una carga viral indetectable; es decir, la cantidad de virus es tan baja que no puede ser detectada en una prueba de laboratorio. Cuando una persona tiene una carga indetectable no transmite el virus a personas no infectadas (indetectable = intransmisible).