$!¿Cómo puede identificar si tiene una enfermedad de transmisión sexual?

Prueba de VPH. Las mujeres entre los 25 y 65 años deben hacerse una prueba de VPH sola o una prueba de VPH junto con una prueba de Papanicolaou cada tres años si los resultados de las pruebas anteriores estaban dentro del rango estándar. Las pruebas pueden realizarse con más frecuencia para aquellos que están en alto riesgo de cáncer de cuello uterino o aquellos que tienen resultados irregulares en sus pruebas de Papanicolaou o VPH.

“Aunque los preservativos son uno de los métodos de protección más eficaces contra las ITS, incluida la infección por el VIH, los preservativos no ofrecen protección frente a las ITS que causan úlceras extra genitales - es decir, sífilis o herpes genital. Lo que sucede con las ETS es que cualquier persona sexualmente activa puede estar expuesta a contraer cualquier infección cuando no se utilizan los métodos de protección recomendados y no se hacen chequeos por la ausencia de síntomas, que suelen ser silenciosos”, indica c Hélida Silva, directora de Asuntos Médicos de Siemens Healthineers.

Esto a su vez, según la experta, “aumenta las posibilidades de que quien desconoce su estado, contagie a más parejas sexuales y de esta manera el ciclo puede repetirse una y otra vez. Por ende, recomendamos la prevención a través de la protección, y hacer chequeos y exámenes de diagnóstico anuales de modo que se descarte cualquier infección, o en caso tal de que se identifique alguna afectación, se recurra al tratamiento médico inmediato con el fin de darle el manejo adecuado”.