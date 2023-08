$!¿Cómo ser una red de apoyo para alguien que tiene temor?

Establecer límites. Acompañar no significa sacrificarse. Es vital reconocer nuestros límites y cuidar de nuestra salud emocional. Si sentimos que no estamos en capacidad de ayudar, es importante buscar apoyo profesional o derivar a la persona a quien pueda hacerlo.

Facilitar recursos. Si la situación lo requiere, podemos ayudar a la persona a identificar recursos, ya sean terapéuticos, informativos o de cualquier otro tipo. No se trata de presionar, sino de ofrecer posibilidades que quizás no habían considerado.

Promover el autoconocimiento. Acompañar no significa resolver el problema por el otro, sino ayudarlo a encontrar sus propias respuestas. A través de preguntas reflexivas, podemos guiar a la persona a comprender mejor su miedo y cómo enfrentarlo.

Escucha activa. El primer paso para ayudar es escuchar. Pero no se trata solo de oír las palabras; es esencial conectarse empáticamente, sin juicio. Según el Dr. Ángel Martínez, psicoterapeuta especializado en crisis emocionales, “la escucha activa valida los sentimientos del otro y crea un espacio seguro donde pueden expresarse libremente”.

Acompañar a alguien en medio del miedo es un acto de amor y valentía. Si bien no podemos eliminar el temor del otro, sí podemos ser un faro, una mano extendida en medio de la tormenta.

Fomentar rutinas saludables. A menudo, el miedo puede desestructurar la vida cotidiana. Ayudar a la persona a establecer rutinas saludables, como ejercicio, meditación o hobbies, puede aportar una sensación de normalidad y control.

Celebrar pequeños logros. Enfrentar el miedo es un camino, y cada paso es significativo. Celebrar los pequeños avances fortalece la autoestima y motiva a seguir adelante.

En estos tiempos inciertos, la empatía y la solidaridad son herramientas poderosas para construir puentes y sanar heridas. Cada gesto, por pequeño que sea, suma y tiene el potencial de transformar la oscuridad del miedo en la luz de la esperanza.

Rosa Valderrama, sobreviviente de un grave accidente y hoy conferencista motivacional, comenta: “El miedo me consumía, pero el apoyo constante y amoroso de mi familia y amigos me dio fuerzas. A veces, solo necesitaba que alguien me recordara que aún en los días oscuros, hay esperanza”.