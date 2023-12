Con esta hierba medicinal podrá regular el azúcar y enfrentar la diabetes

La diabetes es una enfermedad crónica que no tiene cura. Un tratamiento médico oportuno y cambios en el estilo de vida son la clave para evitar complicaciones de salud como ceguera, amputación de miembros inferiores, insuficiencia renal, etc.

“Es posible tratar la diabetes y evitar o retrasar sus consecuencias por medio de la actividad física y una alimentación sana, aunadas a la medicación y la realización periódica de pruebas”, indica la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Algunas personas recurren a remedios o tratamientos preparados en casa para diferentes afecciones, como la diabetes. Aunque no hay evidencia clara sobre este tipo de preparaciones, hay quienes las eligen como un complemento.

En su sección de salud, el portal Mundo Deportivo destaca los beneficios de la ortiga para regular los niveles de glucosa en el organismo y ayudar a combatir la diabetes.

Este tipo de mezclas puede afectar a cada individuo de manera diferente. Por eso, cabe resaltar que antes de consumir cualquier preparación se debe consultar con un médico para evitar complicaciones de salud, especialmente si se tiene diabetes.

Ingredientes

- Hojas de ortiga.

- Alcachofa.

- Genciana.

- Copalchia.

- Vaso de agua.

Preparación

- En un recipiente agregar todos los ingredientes en porciones iguales.

- Revolver muy bien.

- Dejar reposar por varios minutos.

- Tomar una cucharada sopera de la mezcla por un vaso de agua.

La diabetes es una enfermedad que se desarrolla cuando los niveles de azúcar en la sangre son demasiado elevados. Esto puede ocurrir porque la insulina, hormona que produce el páncreas y que ayuda a que la glucosa se use como energía, puede ser poca o utilizarse incorrectamente.

Tipos de diabetes

- Diabetes tipo 1: es la menos común. Se puede presentar en cualquier edad, pero la suelen padecer, por lo general, niños, adolescentes o adultos jóvenes. Se caracteriza por una producción deficiente de insulina, el cuerpo no produce o lo hace en cantidades mínimas. Para esta diabetes se requiere de inyecciones diarias de insulina (la hormona que transporta la glucosa). Aún no se conoce la causa médica de esta enfermedad y tampoco se puede prevenir, debido al poco conocimiento que se tiene sobre ella. Algunos de los síntomas de este tipo de diabetes es hambre constante, pérdida de peso, trastornos de la visión, excreción excesiva de la orina y fatiga.

- Diabetes tipo 2: es el más común. Por lo general se presenta en la edad adulta (sobrepeso), sin embargo, en la actualidad se presenta cada vez más en niños. En esta enfermedad, el cuerpo es resistente a la insulina y no la usa como debería. Aunque se diagnostica en adultos con obesidad, no todas las personas con diabetes tipo 2 son obesas. Esta enfermedad tiene síntomas similares a los de la diabetes tipo 1, pero se presentan de forma silenciosa. En algunos casos, las personas no saben que tienen diabetes de este tipo y se les diagnostica mucho tiempo después, lo que aumenta los riesgos y las complicaciones en el organismo.

- Diabetes gestacional: este tipo de diabetes aparece en el embarazo. Esta enfermedad aumenta el riesgo de que se presenten complicaciones en parto. Al tiempo de que la madre y el hijo presenten diabetes de tipo 2 en un futuro.