Con este truco dejará de lucir unos pies agrietados

El bicarbonato de sodio es un importante aliado en los hogares. Esta sustancia puede ser utilizada para múltiples propósitos que van desde la limpieza hasta el tratamiento de problemas del estómago.

Según indica el portal especializado en salud Medical News Today, la pasta de bicarbonato de sodio funciona como una alternativa a las cremas exfoliantes que venden en el mercado y tendría un efecto positivo sobre los pies y talones agrietados.

Las grietas en los talones se presentan cuando la piel de los pies está muy seca y dura, por lo que se empieza a desgarrar o fracturar de manera perpendicular por falta de hidratación y pérdida de la elasticidad en la piel. Adicional a ello, se pueden presentar síntomas como picor y enrojecimiento.

Ante esto, el bicarbonato sería efectivo. No obstante, según Medline Plus, sitio web de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, no se debe usar más de dos semanas a menos que un experto en salud lo indique.