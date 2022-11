Cordales: ¿qué hacer con ellas?

Y lo peor es que si no se extraen, terminan por dañar los dientes, aunque parezcan inofensivas y no le estén causando dolor.

¿Por qué debe remover las cordales?

Lo que puede esperar

Después del procedimiento: debe esperar un breve tiempo para recuperarse y evitar escupir mucho para que no se desplace el coágulo sanguíneo de la cavidad; tome analgésicos y descanse por el resto del día, evitando las actividades extenuantes; beba mucha agua después de la cirugía y nada de alcohol, café o bebidas gaseosas o calientes en las primeras 24 horas. No use pitillo. Tampoco fume. Coma solo alimentos blandos, como yogur o compota de manzana, durante las primeras 24 horas. Evite los alimentos duros, gomosos, calientes o picantes que pudieran atascarse en la cavidad o irritar la herida y no se cepille ni enjuague la boca durante las primeras 24 horas después de la cirugía.