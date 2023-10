$!Cuáles son las implicaciones asociadas al cáncer para el paciente y sus familias

Cuando una persona es diagnosticad con cáncer todo cambia en su vida, el someterse a los tratamientos, quimioterapias, cirugías y disponer de largos tiempos en cada visita a las clínicas son tan solo algunas situaciones que llegan añadidas al diagnóstico de esta enfermedad, sumando la transformación física que en muchos casos impacta la vida emocional de las personas.

Sin embargo, hay temas de los que no se habla con frecuencia. Por ejemplo: el impacto que tiene esta enfermedad en la salud mental del paciente y su familia, la vida laboral del paciente y las licencias temporales o definitivas, el traslado de los mismos y de sus cuidadores de zonas alejadas del país (en las que no hay instituciones acreditadas para el tratamiento) a ciudades intermedias o principales para largos tratamientos y los costos de su manutención que debe prever la familia, lo cuales no están especificados en el Plan Básico de Salud PBS. En Colombia tiene una cobertura del 90 %, de acuerdo con William Armando Mantilla Durán, jefe de la Unidad Funcional de Cáncer de Mama, del Centro de Tratamiento e Investigación sobre Cáncer Luis Carlos Sarmiento Angulo (CTIC).