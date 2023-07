$!Cuáles son los síntomas y tratamientos de las hepatitis virales, un problema de salud pública

Hepatitis virales agudas

Hepatitis virales crónicas

La hepatitis B, es una infección hepática prevenible mediante vacunación. La infección en adultos se transmite cuando la sangre, el semen u otros fluidos corporales de una persona infectada por el virus entran en el cuerpo de otra persona no infectada. No todas las personas recién infectadas por el virus de la hepatitis B (VHB) presentan síntomas, pero los que sí los presentan pueden incluir fatiga, falta de apetito, dolor de estómago, náuseas e ictericia.

Las hepatitis B y C también comienzan como infecciones agudas de corta evolución, pero en ciertas personas el virus provoca una enfermedad crónica. Globalmente estas hepatitis son la primera causa de cirrosis, el 42 % de personas tienen infección por virus de hepatitis B (VHB) y el 21 % tienen infección por virus de hepatitis C.

La hepatitis C, es una infección hepática causada por el virus de la hepatitis C (VHC). Se estima que a nivel mundial hay 15,2 millones de pacientes con hepatitis C crónica, de los cuales 10 millones ya han sido tratados con antivirales de acción directa. Este tipo de hepatitis se transmite por contacto con la sangre de una persona infectada. Hoy en día, la mayoría de las personas se infectan con este virus al compartir agujas u otros equipos utilizados para preparar e inyectarse drogas.

Las personas con hepatitis C crónica a menudo no presentan síntomas y no se sienten enfermas. Cuando aparecen síntomas, suelen ser signo de enfermedad hepática avanzada. No hay vacuna contra la hepatitis C. Es de suma importancia hacerse la prueba de la hepatitis C porque los tratamientos pueden curar a la mayoría de las personas en ocho a 12 semanas.

