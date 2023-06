$!¡Cuidado con la Influenza! Entre abril y julio se presenta el pico epidemiológico de la enfermedad

Identificar síntomas

Al respecto, el especialista Julio Tresierra, Gerente Médico de Sanofi Vacunas para la región COPAC, señala que “es importante que la población conozca estos síntomas y en caso de presentarlos acuda a su servicio médico oportunamente, pero ante todo hacemos un llamado para que las personas se vacunen, de esta manera no solo protegen su salud sino la de aquellos que los rodean, pues la vacunación también puede evitar la propagación del virus”.

En Colombia, la vacuna contra la Influenza es gratuita para menores de dos años, mujeres gestantes, adultos mayores de 60 años y pacientes crónicos.

En línea con esto, y entendiendo la evidencia reconocida en materia científica, el doctor Tresierra destaca que “la vacunación no solo es efectiva de manera preventiva, sino que, si una persona la contrae, estar vacunado podría hacer que la enfermedad sea menos grave, acortando la duración de los síntomas, disminuyendo el riesgo de admisión a la UCI (Unidad de Cuidados Intensivos) y la muerte”.

Mitos en la prevención de la Influenza

La Influenza se transmite a través de gotas que se producen cuando una persona contagiada estornuda o tose.

Asimismo, muchas personas creen que el consumo de Vitamina C previene la influenza y que los antibióticos curan la enfermedad. Sin embargo, la evidencia científica ha demostrado que ambas creencias son erróneas.

Ante la impredecibilidad del virus también es importante que la población conozca ciertos mitos que existen alrededor de la influenza y sepan cuales son las verdaderas implicaciones y riesgos de esta enfermedad, uno de los más comunes es que esta patología no es de gravedad y que la vacuna introduce el virus al cuerpo; pero la realidad es que existe un alto riesgo de complicaciones, especialmente en pacientes cuyo sistema inmunológico está más vulnerable, de allí la importancia de la vacunación, que contrario a lo que se cree trabaja en el sistema inmune de las personas, creando anticuerpos protectores.

Una dieta sana y rica en vitaminas y minerales ayuda a estar más saludable, pero no asegura la protección contra este virus, así como los antibióticos no curan ni evitan la propagación de la influenza, ya que están diseñados para combatir infecciones bacterianas.

“La vacunación no solo es una medida preventiva crucial, sino que también contribuye a reducir la carga de enfermedades respiratorias graves y sus complicaciones. En este sentido, Sanofi está comprometido en brindar soluciones de salud innovadoras y efectivas. Con nuestra campaña “Protégete, la influenza no nos va a detener” buscamos desmitificar información errónea que hace que muchas personas piensen que esta enfermedad no es más que un resfriado fuerte, entre otros mitos y a su vez concientizarlos sobre la importancia de la vacunación”, puntualizó el doctor Julio Tresierra.

Sin duda la prevención ante enfermedades virales a través de la vacunación se destaca como una medida fundamental para reducir la carga de esta y el impacto en las poblaciones. Es crucial recordar la importancia de acudir regularmente al médico, estar atentos a los posibles síntomas y buscar atención temprana en caso de presentarlos.