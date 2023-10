Cuidado de la piel: ¿Cómo prevenir el estrés facial?

La salud de la piel es vital, por ello es indispensable hablar del estrés como uno de los factores que más afecta a este órgano, con síntomas que van desde las ojeras hasta la resequedad.

En los últimos años, cada vez son más las personas que confían en los consejos de cuidado facial y corporal.

“Ante la aparición de manchas, acné, irritación, flacidez y ojeras es imposible no buscar ayuda sin tener la previa valoración de un especialista, sobre todo si el daño en la piel se debe a: malos hábitos alimenticios, no protegerse del sol, el consumo de alcohol y cigarrillo, no dormir bien o posiblemente a un episodio de estrés”, aseguró Laura Mogollón, Directora de la plataforma de telemedicina.